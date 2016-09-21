Голливудская звезда, актриса и режиссер Анджелина Джоли требует, чтобы дети после развода остались с ней. Новость о разводе самой красивой пары Голливуда обсуждается в последние сутки во всем мире.

В браке у Анджелины Джоли и Брэда Питта родились трое детей, еще троих они усыновили. Адвокат актрисы подтвердил, что бракоразводный процесс начался по инициативе Джоли. Она приняла решение о разводе "для благополучия членов семьи". Анджелина Джоли не намерена давать официальных комментариев, хочет сохранить право на тайну частной жизни.

По некоторым данным, Джоли не нравилось, как муж, который злоупотреблял алкоголем и марихуаной, занимался воспитанием детей. Слухи о романе Питта с замужней французской актрисой подлили масла в огонь. Джоли будет добиваться единоличной опеки. Она позволит Питту участвовать в принятии важных решений, заботиться об образовании и здоровье детей, но хочет, чтобы они жили с ней.

У звездной пары заключен контракт. В нем предусмотрено, как делить нажитое в браке состояние. Заработанное будет поделено между всеми детьми — 15-летним Мэддоксом, 12-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летней Шайлой и 8-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Актеры много занимались благотворительностью. Часть их состояния пойдет детским приютам.

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