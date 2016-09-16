Ольга Картункова, известная многим по своим выступлениям в КВН, смогла за год похудеть на 61 килограмм. Бывшего пышнотелого капитана легендарной команды "Город Пятигорск" теперь не узнать.

Ранее женщина весила 151 килограмм. Ольга поделилась секретом, как ей удалось так сбросить вес. Картункова уменьшила вес с помощью диет и раздельного питания. Она отказалась от употребления хлеба и мучного в пользу овощей и отварной куриной грудки.

"Стало легче ходить, ушла одышка, перестали болеть суставы", - рассказала артистка.

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фото: instagram.com/kartynkova222