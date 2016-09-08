Организаторы "Евровидения-2017" высказались о месте проведения конкурса
8 сентября 2016, 13:19 [ «АН-онлайн» ]
В четверг, 8 сентября, организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" высказались по поводу места проведения мероприятия.
Организаторы заявили, что конкурс точно пройдет на территории Украины, а вот принимающий город будет объявлен позже, передает сегодня радиостанция «Говорит Москва». В Европейской вещательной корпорации уточнили, что любые изменения будут обозначены на официальном сайте "Евровидения".
Ранее Украина заявила, что музыкальное состязание могут принять Киев, Одесса или Днепропетровск, переименованный теперь в Днепр.
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Россия может принять "Евровидение-2017", если до начала октября украинские власти не решат вопрос с выбором города и финансированием.
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