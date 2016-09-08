Сегодня в СМИ появилась новость, которая взбудоражила умы поклонников музыкального конкурса "Евровидение".

Состязание в 2017 году может вместо Украины принять Россия, если украинские власти до октября не решат важные вопросы - где и за счет каких средств пройдет конкурс. Об этом сегодня сообщила газета "Известия", ссылаясь на Европейский вещательный союз.

Отмечается, что статус победителя "Евровидания" у Украины отнять нельзя, как и право принимать музыкальный конкурс в своей стране, однако решение о месте и деньгих должно быть принято уже сейчас, иначе страной-хозяином станет другое государство.

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