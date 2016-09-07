Новоиспеченному мультимиллионеру Никите Джигурде угрожают расправой

Харизматичный и скандальный шоумен Никита Джигурда, не так давно получивший от своей подруги Людмилы Браташ солидное наследство, заявил, что ему поступают угрозы.

Артист пожаловался подписчикам в соцсети Twitter, что его принуждают отказаться от наследства, угрожая убийством. Однако Джигурда сдаваться не намерен.

Ранее артист, который именует себя сейчас Браташ-Джигурда в честь подруги, сделал заявление, в котором обвинил в смерти Людмилы ее родную сестру и личного водителя. По мнению Джигурды, они сговорились с целью получения наследства и в течение многих лет накачивали ее наркотиками. Напомним, Людмиа Браташ была найдена с разбитой головой в собственном доме. Следователи выдвинули версию, что женщина погибла в результате несчастного случая, будучи в нетрезвом состоянии.

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