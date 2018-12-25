Любовь до гроба: названа одна из причин преждевременной смерти

Учёные из университета Райса обнаружили весьма необычную причину преждевременной смерти. Оказывается, что организм людей, тяжело переживающих смерть своей второй половинки, более уязвим.



Проведённые исследования показали, что овдовевшие люди склонны к депрессии, которая, в свою очередь, вызывает в организме процессы, пагубно влияющие на здоровье. Учёные побеседовали с 99 испытуемыми, а затем взяли у них кровь на анализ. Результаты показали, что у сильно переживающих утрату в крови обнаружены повышенные показатели белков цитокинов, многие из которых отвечают за запуск воспалительных процессов. У одной трети таких испытуемых воспаление было на 53,4% сильнее, если сравнивать с теми, кто принял потерю менее трагично.



Полученные результаты сопоставили с другим исследованием, в ходе которого было обнаружено, что овдовевшие люди в большей степени страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти данные смогут помочь при разработке способов реабилитации людей, потерявших своих близких.