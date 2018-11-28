Ученые доказали, что стресс негативно влияет на зрение

Хронический стресс и синдром профессионального выгорания приводят к снижению контрастной чувствительности глаз. К такому выводу пришли исследователи Сибирского федерального университета.

Исследователи Института педагогики, психологии и социологии СФУ и Института физиологии имени И. П. Павлова РАН изучили влияние хронического стресса на функционирование систем мозга, отвечающих за восприятие визуальной информации. Участники научного эксперимента прошли психологический тест на профессиональное выгорание. Параллельно у них проверили уровень контрастной чувствительности зрения.

«Переживание человеком хронического стресса оказывает существенное негативное влияние на его способность качественно перерабатывать визуальную информацию. Для людей в состоянии профессионального выгорания характерно снижение контрастной чувствительности глаз», - прокомментировала результаты научной работы доцент СФУ Елена Федоренко.

Полученные в ходе научной работы данные помогут ученым в разработке способов оперативной диагностики профессионального выгорания, сообщает ТАСС.