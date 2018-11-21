Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде

Группа ученых Британии после проведения исследований нашла радиоактивный и геотермальный источник тепла под Антарктидой. Исследователи проводили анализ динамики постепенного таяния ледяного покрытия.

Судя по данным радара, проникнувшего на почти трехкилометровую толщину, лед в восточной Антарктиде тает снизу вверх. Талые воды стекают и постепенно заполняют подледные полости, образуя целые озера, сообщает Scientific Reports.

Ученые отмечают, что горячие источники плавят лед Антарктиды в течение сотен тысяч или даже миллионов лет, и пока что этот процесс протекает без каких-либо видимых последствий. Весь процесс нельзя назвать интенсивным, однако в перспективе он может стать причиной разрушения огромных ледников.

Породы, в которых был найден источник тепла, могут быть радиоактивными. Это перечеркивает ранее сделанные выводы о том, что Антарктида состоит из остывших плит, не оказывающих влияние на ледяные панцири.

Ранее под льдами Антарктики были обнаружены следы древнего континента. Международная группа геофизиков создала трехмерную карту земной литосферы и "просветила слепую зону", которой ранее считалась Антарктида.