//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
- Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
- Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде
21 ноября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Группа ученых Британии после проведения исследований нашла радиоактивный и геотермальный источник тепла под Антарктидой. Исследователи проводили анализ динамики постепенного таяния ледяного покрытия.
Судя по данным радара, проникнувшего на почти трехкилометровую толщину, лед в восточной Антарктиде тает снизу вверх. Талые воды стекают и постепенно заполняют подледные полости, образуя целые озера, сообщает Scientific Reports.
Ученые отмечают, что горячие источники плавят лед Антарктиды в течение сотен тысяч или даже миллионов лет, и пока что этот процесс протекает без каких-либо видимых последствий. Весь процесс нельзя назвать интенсивным, однако в перспективе он может стать причиной разрушения огромных ледников.
Породы, в которых был найден источник тепла, могут быть радиоактивными. Это перечеркивает ранее сделанные выводы о том, что Антарктида состоит из остывших плит, не оказывающих влияние на ледяные панцири.
Ранее под льдами Антарктики были обнаружены следы древнего континента. Международная группа геофизиков создала трехмерную карту земной литосферы и "просветила слепую зону", которой ранее считалась Антарктида.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Кто сможет навести порядок в Симферополе и запомниться в истории города?
//В мире
//В мире
Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией
//Новости МирТесен
//В мире
Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине
Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
//Новости партнеров
//Общество
Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
//Общество
В Симферополе пошутили по поводу "проседания" Крымского моста
//Новости СМИ2
//Наука
Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
//В мире
//live
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»
//Общество
Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара
//Наука
Астрономы предупреждают: на Млечном Пути может произойти мощный взрыв
//Общество
//В мире
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди
//Общество
Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров
Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Общество
//Общество
//В мире
Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола
//Общество
В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна