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Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде

21 ноября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде
pixabay.com

Группа ученых Британии после проведения исследований нашла радиоактивный и геотермальный источник тепла под Антарктидой. Исследователи проводили анализ динамики постепенного таяния ледяного покрытия.

Судя по данным радара, проникнувшего на почти трехкилометровую толщину, лед в восточной Антарктиде тает снизу вверх. Талые воды стекают и постепенно заполняют подледные полости, образуя целые озера, сообщает Scientific Reports.

Ученые отмечают, что горячие источники плавят лед Антарктиды в течение сотен тысяч или даже миллионов лет, и пока что этот процесс протекает без каких-либо видимых последствий. Весь процесс нельзя назвать интенсивным, однако в перспективе он может стать причиной разрушения огромных ледников.

Породы, в которых был найден источник тепла, могут быть радиоактивными. Это перечеркивает ранее сделанные выводы о том, что Антарктида состоит из остывших плит, не оказывающих влияние на ледяные панцири.

Ранее под льдами Антарктики были обнаружены следы древнего континента. Международная группа геофизиков создала трехмерную карту земной литосферы и "просветила слепую зону", которой ранее считалась Антарктида.

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