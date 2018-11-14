Ученые обнаружили в Антарктике следы исчезнувшего суперконтинента

Под льдами Антарктики были обнаружены следы древнего континента. Международная группа геофизиков создала трехмерную карту земной литосферы и "просветила слепую зону", которой ранее считалась Антарктида.

Карту удалось составить при помощи спутника Европейского космического агентства GOCE и других зондов. Как сообщает сегодня портал Live Science, результаты отправили ученых к моменту распада суперконтинента Гондваны. Более того, они говорят о тесной связи Антарктики с континентами, которые находятся рядом.

Оказалось, что некоторые области восточной части Антарктиды связаны с Гондваной. Ранее в этот континент входили Южная Америка, Индия, Австралия и Африка. Он распался около 180 миллионов лет назад.