Ученые обнаружили новое токсичное загрязняющее вещество

Ученые из Университета Индианы (США) обнаружили в окружающей среде высокие концентрации загрязняющего вещества из семейства органофосфатов, относящихся к токсичным для человека веществам.

Речь идет о веществе TDTBPP (2,4-ди-трет-бутилфенил), относящемся к токсичным органофосфатам. Это химическое вещество используется в производстве потребительских продуктов, а также образуется при разложении других химических веществ. О его токсичности для человека у исследователей пока мало данных, но ученые не исключают, что люди могут подвергаться воздействию этого вещества через дыхательные пути или контакт с кожей.

«Мы обнаружили поразительно высокие концентрации TDTBPP везде, где искали – в домашней пыли, в окружающем воздухе, воде и осадках. Потенциально токсичное вещество оказалось широко распространено, и раньше мы об этом ничего не знали. Это очередной пример неудачного регулирования оборота химических веществ в США», - прокомментировала результаты исследования ведущий специалист Университета Индианы Марта Венье.

В России подобные исследования не проводились, добавляет Znak.com.