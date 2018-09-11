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Еще пять минуточек: ученые назвали главные опасности перевода будильника
11 сентября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что постоянный перевод будильника "еще на пять минуточек" способен нанести здоровью человека серьезный вред. Названы главные опасности такого действия.
Врач Крис Уинтер заявил, что за удовольствие поспать лишние пару минут организму непременно придется расплачиваться. Во-первых, это приводит в смятение гормоны. Если постоянно переводить будильник, мозг не поймет, следует ли ему вырабатывать гормон бодрствования кортизол, или снижать гормон сна мелатонин. Следствием может стать постоянная усталость.
Во-вторых, человек может ощущать "сонное опьянение", которое характеризуется дезориентацией. Людям в подобном состоянии тяжело принимать решения.
В-третьих, люди, которые часто переводят будильник, в какой-то момент перестают контролировать чувство голода и начинают переедать.
Кроме того, как сообщает издание "Здоровье", люди, пытающиеся отсрочить момент начала дня, обычно ощущают постоянную сонливость и не могут нормально учиться или работать.
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