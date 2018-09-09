Постоянная сонливость может привести к развитию страшного заболевания

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США недавно провели ряд экспериментов и выяснили, что постоянная сонливость в течение дня может быть невероятно опасной для здоровья человека.

Оказалось, что у людей, испытывающих частое желание уснуть, в три раза возрастает риск заболевания болезнью Альцгеймера. Как сообщается на портале учебного заведения, эксперты проанализировали данные 123 людей, которые в течение 16 лет сообщали о состоянии своего здоровья, а также делали томографию мозга.

Оказалось, что те добровольцы, которые жаловались на сонливость днем, почти в три раза чаще страдали от отложения пептида Aβ42 в мозгу. Именно он в настоящий момент считается ключевым фактором, запускающим деменцию у людей.