Постоянная сонливость может привести к развитию страшного заболевания
9 сентября 2018, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США недавно провели ряд экспериментов и выяснили, что постоянная сонливость в течение дня может быть невероятно опасной для здоровья человека.
Оказалось, что у людей, испытывающих частое желание уснуть, в три раза возрастает риск заболевания болезнью Альцгеймера. Как сообщается на портале учебного заведения, эксперты проанализировали данные 123 людей, которые в течение 16 лет сообщали о состоянии своего здоровья, а также делали томографию мозга.
Оказалось, что те добровольцы, которые жаловались на сонливость днем, почти в три раза чаще страдали от отложения пептида Aβ42 в мозгу. Именно он в настоящий момент считается ключевым фактором, запускающим деменцию у людей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес