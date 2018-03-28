Ученые узнали, почему с возрастом все труднее нормально спать по ночам
28 марта 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Кентского университета смогли установить, по какой причине людям с возрастом все сложнее нормально спать по ночам.
Ученые пришли к выводу, что с возрастом у млекопитающих снижается чувствительность к свету в той части мозга, которая генерирует циркадные ритмы и синхронизирует работу «биологических часов» с временем суток.
Эксперимент проводился на мышах. Для опыта были выбраны молодые и старые мыши. На клетки с мышами направлялся свет. Эксперимент показал, что у старых мышей из-за возрастных структурных изменений значительно снижена чувствительность рецептора, передающего световую информацию. Это, в свою очередь, снижает способность организма самостоятельно перезапускать и поддерживать циркадные ритмы. А значит – к нарушениям сна у пожилых людей.
Ученые считают, что результаты этого исследования могут принести пользу в лечении возрастных пациентов, страдающих нарушениями сна и нуждающихся в «перезапуске» биологических часов, передает РИА Новости.
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