Ученые узнали, почему с возрастом все труднее нормально спать по ночам

Ученые Кентского университета смогли установить, по какой причине людям с возрастом все сложнее нормально спать по ночам.

Ученые пришли к выводу, что с возрастом у млекопитающих снижается чувствительность к свету в той части мозга, которая генерирует циркадные ритмы и синхронизирует работу «биологических часов» с временем суток.

Эксперимент проводился на мышах. Для опыта были выбраны молодые и старые мыши. На клетки с мышами направлялся свет. Эксперимент показал, что у старых мышей из-за возрастных структурных изменений значительно снижена чувствительность рецептора, передающего световую информацию. Это, в свою очередь, снижает способность организма самостоятельно перезапускать и поддерживать циркадные ритмы. А значит – к нарушениям сна у пожилых людей.

Ученые считают, что результаты этого исследования могут принести пользу в лечении возрастных пациентов, страдающих нарушениями сна и нуждающихся в «перезапуске» биологических часов, передает РИА Новости.