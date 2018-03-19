На Земле зафиксирована мощнейшая с начала года магнитная буря

В ночь с 18 на 19 марта на Земле была зафиксирована самая мощная с начала 2018 года магнитная буря. После полуночи ее мощность достигла максимума, а возбужденной магнитосфера планеты остается до сих пор.

В целом нестабильная геомагнитная обстановка на Земле будет наблюдаться еще несколько дней - до 24-25 марта. "В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале", – говорится в сообщении на сайте лаборатории ФИАН. Бури второго класса, как сообщается, могут привести к ухудшению качества радиовещания, а также оказать некоторое влияние на работу космических аппаратов на орбите планеты. Также до широты 50 градусов сегодня могут наблюдаться полярные сияния, добавляют специалисты.



Всего за 2018 год на Земле было зафиксировано 4 магнитные бури, все они относились к минимальному первому классу.