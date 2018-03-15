Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну
15 марта 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин рассказал о масштабных планах страны по исследованию космоса. Россия будет осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса.
В 2019 году Россия запустит миссию на Марс, а также проведет новые исследования Луны ‐ экипаж попробует высадиться на полюса. Президент подчеркнул, что это новый формат исследования Луны. То есть он отличается от того, который был в Советском Союзе. Говоря об освоении космоса, Путин подчеркнул: "Там есть чем заниматься".
Об этом глава российского государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин".
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