//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Наука 13+

Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну

15 марта 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну
pixabay.com

Президент России Владимир Путин рассказал о масштабных планах страны по исследованию космоса. Россия будет осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса.

В 2019 году Россия запустит миссию на Марс, а также проведет новые исследования Луны ‐ экипаж попробует высадиться на полюса. Президент подчеркнул, что это новый формат исследования Луны. То есть он отличается от того, который был в Советском Союзе. Говоря об освоении космоса, Путин подчеркнул: "Там есть чем заниматься".

Об этом глава российского государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин".

Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

МИД РФ получил список выдворяемых из Великобритании дипломатов

МИД РФ получил список выдворяемых из Великобритании дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении от Великобритании списка российских дипломатов, которые должны покинуть британскую территорию в течение семи дней.

//Политика

Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой "холодной войны" с Россией

Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой "холодной войны" с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 марта, сделал важное заявление. По словам политика, североатлантический альянс отнюдь не хочет "холодной войны" с Российской Федерацией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбассе «Пасхальное перемирие» могут установить по инициативе ДНР

В Донбассе «Пасхальное перемирие» могут установить по инициативе ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие». Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

//Общество

Западные СМИ: Россия перебросила в Сирию ещё несколько батарей С-400

Западные СМИ: Россия перебросила в Сирию ещё несколько батарей С-400

Москва очень серьёзно отнеслась к угрозам США нанести новый удар по Сирии. Специализирующийся на военной тематике известный западный сайт Veterans Today утверждает, что за последние сутки Россия перебросила в Сирию ещё несколько батарей зенитной ракетной системы С-400.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

Министр обороны Великобритании посоветовал России "заткнуться"

Министр обороны Великобритании посоветовал России "заткнуться"

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал планы Москвы выслать британских дипломатов. Уильямсон выразился резко, по его словам, России стоит "отойти и заткнуться".

//В мире

Савченко назвала фамилии тех, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году

Савченко назвала фамилии тех, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году

Депутат Рады Надежда Савченко назвала фамилии высокопоставленных украинских чиновников, которые привели снайперов на Майдан в 2014 году: Андрей Парубий - спикер Рады, генпрокурор Украины Юрий Луценко.

//Общество

Медики нашли простой способ снизить давление

Медики нашли простой способ снизить давление

Медики из Соединенных Штатов в ходе своих исследований нашли простой способ снизить артериальное давление. Для этого, по мнению специалистов, достаточно регулярно употреблять в пищу фисташковые орехи.

//Общество

Татьяна Навка назвала основную проблему в российском спорте

Татьяна Навка назвала основную проблему в российском спорте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с читателями «Аргументов недели» своими мыслями о фигурном катании в нашей стране и спорте в целом.

//Политика

Пушков прокомментировал желание Луценко арестовать Савченко

Пушков прокомментировал желание Луценко арестовать Савченко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков едко прокомментировал заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Надежда Савченко планировала теракт.

//live

«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

Собчак во время дебатов пустила скупую кандидатскую слезу. Хотела выдавить больше, чтобы собрать лишние голоса, но не получилось. О том, почему Собчак не хочет слушать о себе святую правду, мы беседуем с Евгением ТАРЛО...

//Новости партнеров

//Политика

Причина введения новых санкций США против России не связана с "делом Скрипаля"

Причина введения новых санкций США против России не связана с "делом Скрипаля"

В четверг, 15 марта, представитель администрации Соединенных Штатов Америки рассказал, с чем связано введение санкций в отношении России. Ранее американские власти объявили о новых ограничениях.

//Шоу-бизнес

Беременная Ева Лонгория в обтягивающем платье показала энергичный танец

Беременная Ева Лонгория в обтягивающем платье показала энергичный танец

Поклонники звезды сериала "Отчаянные домохозяйки", актрисы Евы Лонгории пришли в восторг от нового видео своей любимицы. Беременная 42-летняя артистка продемонстрировала подписчикам энергичный танец.

//Политика

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России. Об этом в четверг, 15 марта, сообщило американское министерство финансов. В новый санкционный список попали, по последним данным, 14 физических лиц, а также одна организация.

//Расследования

У подъезда дома на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений

У подъезда дома на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений

У подъезда одного из домов на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений. Согласно последней информации СК РФ, страшное происшествие случилось вечером в Международный женский день.

//Общество

Российские военные показали на видео стрельбу лазерными снарядами

Российские военные показали на видео стрельбу лазерными снарядами

В интернете появилось видео, на котором запечатлены стрельбы лазерными снарядами «Краснополь». Данный ролик некоторое время назад выложило на своем YouTube-канале министерство обороны Российской Федерации.

//Общество

Путин: захватчики «Норд-Оста» хотели расстрелять заложников на Красной площади

Путин: захватчики «Норд-Оста» хотели расстрелять заложников на Красной площади

Президент России Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

//В мире

Макрон: меры Франции по "делу Скрипаля" будут обнародованы в ближайшее время

Макрон: меры Франции по "делу Скрипаля" будут обнародованы в ближайшее время

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что в скором времени его страна обнародует меры, которые власти намерены принять в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

//Армия

Серийное производство боевых роботов запускается в России уже в этом году

Серийное производство боевых роботов запускается в России уже в этом году

Боевые роботы могут поступить на вооружение армии России уже в ближайшее время. Их серийное производство, скорее всего, начнется уже в текущем году, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

//Новости СМИ2

//Культура

Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

В четверг, 15 марта, народный артист СССР Олег Табаков был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Актер и режиссер скончался в Городской клинической больнице №1 на 83-м году жизни в понедельник.

//В мире

Названы ключевые проблемы сражающейся с Украиной армии ДНР

Названы ключевые проблемы сражающейся с Украиной армии ДНР

Состояние Вооруженных сил Донецкой народной республики вызывает все больше беспокойства у ополченцев. Об этом рассказал защитник самопровозглашенного государства, известный по позывному «Сват».

//Политика

Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и США сделали заявление по делу Скрипаля

Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и США сделали заявление по делу Скрипаля

Великобритания, Франция, Германия и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Британии со стороны РФ. Это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны, утверждают они.

//Шоу-бизнес

Поклонники Анастасии Волочковой поражены талантом ее дочери Ариадны

Поклонники Анастасии Волочковой поражены талантом ее дочери Ариадны

Поклонники известной российской балерины Анастасии Волочковой были поражены талантом ее дочери Ариадны. На днях танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись с девочкой.

//Общество

Как Татьяна Навка и Дмитрий Песков воспитывают своих детей

Как Татьяна Навка и Дмитрий Песков воспитывают своих детей

Олимпийская чемпионка рассказала «Аргументам недели» о подходе к воспитанию детей.

//Общество

В сети появились лидирующие варианты названий нового российского оружия

В сети появились лидирующие варианты названий нового российского оружия

В сети в четверг, 15 марта, появились вероятные названия нового оружия ВС РФ. Ранее гражданам страны предложили придумать собственные варианты. Голосование будет полностью завершено в пятницу.

//Новости Redtram

//В мире

Обнародованы данные о подготовке ВСУ новых провокаций в Донбассе

Обнародованы данные о подготовке ВСУ новых провокаций в Донбассе

Вооруженные силы Украины в ближайшее время намерены осуществить новые провокации в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении властей ЛНР, оказавшемся в распоряжении журналистов.

//Наука

Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну

Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну

Президент России Владимир Путин рассказал о масштабных планах страны по исследованию космоса. Россия будет осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса.

//В мире

Пушков: Крым был русским, когда США еще толком не существовали

Пушков: Крым был русским, когда США еще толком не существовали

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США насчет поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Американское внешнеполитическое ведомство отметило, что полуостров – это часть Украины.

//Культура

Шевчук выпустил новый клип, посвященный умершей жене

Шевчук выпустил новый клип, посвященный умершей жене

Легенда русского рока - лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил клип на композицию «Когда ты была здесь». Исполнитель посвятил песню своей первой жене Эльмире Бикбовой, которая в 1992 году умерла от рака мозга.

//Спорт

Евгения Медведева рассказала о больной ноге

Евгения Медведева рассказала о больной ноге

Призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева лично рассказала, почему не сможет принять участие в Чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Милане.

//Общество

Автомобилистов планируют наказывать за отсутствие светоотражающей одежды

Автомобилистов планируют наказывать за отсутствие светоотражающей одежды

В скором времени российских водителей, которые находятся на проезжей части вне автомобиля без светоотражающих жилетов, может ждать более суровое наказание в случае дорожно-транспортного происшествия.

//Политика

Захарова о предложении Уильямсона России "заткнуться": партнеры нервничают

Захарова о предложении Уильямсона России "заткнуться": партнеры нервничают

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра обороны Великобритании в адрес России, отметила, что Лондону есть что скрывать, поэтому партнеры и нервничают.

//Общество

Смертельно опасные для человечества эпидемии назвали ученые

Смертельно опасные для человечества эпидемии назвали ученые

ВОЗ предупредила о появлении новой смертельной эпидемии, вызываемой неизвестным патогеном. Весьма вероятно, что таинственный недуг пополнит список болезней, которые угрожают существованию человечества.

//Криминал

Видео, как россиянин сбежал с четвертого этажа суда через окно

Видео, как россиянин сбежал с четвертого этажа суда через окно

Один год и 7 месяцев лишения свободы получил водитель, задержанный в нетрезвом состоянии в Новосибирске. Услышав приговор, мужчина повел себя неадекватно и выпрыгнул из окна 4-го этажа зала суда Центрального района.

//Общество

Владимир Путин рассказал, что в юности "лихачил" на дорогах

Владимир Путин рассказал, что в юности "лихачил" на дорогах

Российский лидер Владимир Путин признался, что в юности лихо ездил по дорогам на "Запорожце". Президент России подчеркнул, что сейчас очень сожалеет о подобном поведении и просит никого так не делать.

//Общество

Режиссеру Никите Михалкову стало плохо в Нижнем Новгороде

Режиссеру Никите Михалкову стало плохо в Нижнем Новгороде

Режиссёр Никита Михалков угодил в больницу в Нижнем Новгороде. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. Михалков приехал в город на Волге как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах.

//Общество

Бредом назвал Путин отказ в выдаче виз жителям Крыма

Бредом назвал Путин отказ в выдаче виз жителям Крыма

Президент РФ Владимир ПУТИН назвал нарушением прав человека отказ некоторых стран выдавать визы жителям Крыма и Севастополя.

//Политика

ЦИК: больше всего наблюдателей на выборы приедут из Казахстана и Беларуси

ЦИК: больше всего наблюдателей на выборы приедут из Казахстана и Беларуси

Член ЦИК Василий Лихачёв назвал страны, которые направят большего всего своих наблюдателей на выборы президента РФ в Россию. Наиболее активно направили наблюдателей Казахстан, Белоруссия и Германия.

//Общество

Татьяна Навка: По сравнению с ОАЭ и США мы развиваемся с совсем другой скоростью

Татьяна Навка: По сравнению с ОАЭ и США мы развиваемся с совсем другой скоростью

Знаменитая фигуристка рассказала «Аргументам недели», почему занимается благотворительностью и не способна закрыть глаза на болезни других людей.

//Мнение

Александр Добронравов: сцена для меня - это храм

Александр Добронравов: сцена для меня - это храм

Уильям Шекспир писал: "Гнилым плодом не угощайте друга". СМИ называют "четвертой властью", но мало кто задумывается о том, что известные (публичные) люди тоже оказывают влияние на умы людей

//Культура

Владимир Путин пришел проститься с Олегом Табаковым

Владимир Путин пришел проститься с Олегом Табаковым

Владимир Путин сегодня пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым. Путин возложил розы к гробу покойного и выразил соболезнование родным.

//Шоу-бизнес

Саша Куцевол об Олеге Яковлеве: «Мой мальчик, скучаю»

Саша Куцевол об Олеге Яковлеве: «Мой мальчик, скучаю»

Скоропостижная смерть певца, бывшего солистка группы «Иванушки International» прошлым летом шокировала возлюбленную артиста Александру Куцевол, его родных и коллег.

//Спорт

О чём советуется с пресс-секретарём президента чемпионка Татьяна Навка

О чём советуется с пресс-секретарём президента чемпионка Татьяна Навка

В процессе работы над шоу "Руслан и Людмила" олимпийская чемпионка Татьяна Навка иногда советовалась со своими близкими людьми - детьми и мужем Дмитрием Песковым.

//В мире

Калашников высказался о планах Украины покончить с дружбой с Россией

Калашников высказался о планах Украины покончить с дружбой с Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказался о планах Украины покончить с дружбой с Россией: "Это будет подарком для наших политиков".

//Политика

Россия готовится к высылке двадцати английских дипломатов

Россия готовится к высылке двадцати английских дипломатов

В ответ на провокационные действия Лондона в ближайшие дни из нашей страны может быть выслано более двадцати дипработников посольства и консульств Великобритании, рассказал «Аргументам неделi» российский военно-дипломатический источник.

//Общество

Луценко хочет арестовать Савченко по подозрению в подготовке теракта

Луценко хочет арестовать Савченко по подозрению в подготовке теракта

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала теракт в стенах украинского парламента и ее необходимо задержать и арестовать.

//В мире

Франция высмеяла английского премьера Терезу Мэй

Франция высмеяла английского премьера Терезу Мэй

Тереза Мэй явно поторопилась, решив без серьёзных доказательств наказать Россию. Это вызвало серьёзный раскол в рядах союзников Великобритании. Как пишет газета The Times, Франция помешала попыткам Терезы Мэй обеспечить консенсус относительно карательных действий в адрес России

//Общество

В Кунгуре семья из-за взбесившегося кота вызвала спасателей

В Кунгуре семья из-за взбесившегося кота вызвала спасателей

В Кунгуре Пермского края семье пришлось вызвать спасателей из-за взбесившегося кота породы сфинкс. Спасатели с помощью специальных приспособлений 10 минут ловили агрессивного домашнего питомца.

//Общество

На Якутск упали 172 золотых слитка

На Якутск упали 172 золотых слитка

15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 новосибирской авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, сообщает сайт ysia.ru. Из люка вывалились и рассыпались по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска 172 золотых слитка.

//Спорт

Ровесник самбо

Ровесник самбо

В этом году в ноябре самбо будет праздновать своё 80-летие. Этот спорт, по сравнению с другими, можно считать по-настоящему ещё юным. А сегодня, 15 марта, также 80 лет исполнилось Почетному президенту Всероссийской и Международной федераций самбо, Заслуженному тренеру РСФСР Михаилу Ивановичу Тихомирову.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой

В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой

В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой. Борисов не афиширует свою личную жизнь и отношения с девушками. Из некоторых его интервью известно, что он загружен работой.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры