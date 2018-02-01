Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

Ученые из США проанализировали данные об офисных сотрудниках и выяснили, как можно легко сбросить вес прямо на рабочем месте. Оказалось, что путь к похудению достаточно прост и доступен каждому.

Исследователи отмечают, что можно работать в офисе и, не меняя режим питания, сбросить за год целых три килограмма. На сайте издания European Journal of Preventive Cardiology подчеркивается, что для этого достаточно проводить стоя на ногах минимум шесть часов в день.

Человек, который придерживается этого принципа, тратит ежедневно лишние 54 калории. Кроме того, работа в "вертикальном положении" снижает возможность развития диабета, а также риск возникновения инсульта и сердечного приступа.