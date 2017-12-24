Ученые рассказали, что будет с Землей, если на сутки Солнце потухнет

Ученые из США решили провести занятное исследование и выяснить, что произойдет, если на сутки потухнет Солнце. Оказалось, что последствия для нашей планеты будут по-настоящему трагическими.

По словам экспертов, которые применили компьютерное моделирование, уже через 6-9 минут после затухания главной звезды на Земле возникнет абсолютная тьма. Через некоторое время растения больше не смогут вырабатывать кислород.

Как уточняет портал Anonsens, через 24 часа поверхность земного шара станет холоднее и составит всего 5-7 градусов, вследствие чего начнутся серьезные перебои с энерго- и водоснабжением. В таких условиях максимально долго смогут существовать лишь морские жители, а вот люди и животные, обитающие на суше, очень скоро погибнут.