Сегодня стало известно, что запуск ракеты "Протон-М" с военным спутником связи "Благовест" было решено перенести. Ранее сообщалось, что пуск, о котором идет речь, запланирован на 25 декабря текущего года.

Однако, из-за проблем с одним из приборов запуск состоится лишь в середине февраля будущего года, передает в пятницу, 10 ноября, ТАСС слова гендиректора "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" Николая Тестоедова.

Предполагается, что ракету-носитель "Протон-М" в конце 2017 года отправят на космодром Байконур.