Астрономы зафиксировали рождение загадочных вспышек на Юпитере

Зарубежные астрономы зафиксировали рождение загадочных вспышек рентгена на южном полюсе Юпитера.

Материал, посвященный открытию ученых, появился в журнале Nature Astronomy. Подобное явление зафиксировано на южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы впервые в истории космических наблюдений. Что управляет рождением вспышек, астрономы пока не знают. Один из участников исследований, британский ученый Уильям Данн понадеялся на то, что найти объяснение помогут данные, собранные межпланетной станцией Juno.

Ранее «Аргументы недели» писали, что европейские ученые обнаружили новое свойство марсианского песка.