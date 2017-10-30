Ученые поведали о парящем над Марсом песке

Европейские ученые обнаружили новое свойство марсианского песка. Выяснилось, что он парит над поверхностью Красной планеты, когда там продолжается летний период.

Выдержки из научного исследования, посвященного данному феномену, привел журнал Nature Communications. Специалисты отметили: когда вода на Марсе переходит из твердого состояния в жидкое, она практически сразу закипает и образует пар, и вместе с ним поднимает вверх частички влажного песка.

Стоит отметить, что с данными выводами согласились не все коллеги ученых. Их гипотеза будет оспариваться.

На Марсе, как и на Земле, происходит смена времен года. Ранее «Аргументы недели» писали о том, как на планете проходит зима.