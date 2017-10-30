Астроном рассказал о проникновении в Солнечную систему второй звезды

В Солнечную систему в прошлом на короткий срок проникла вторая звезда. К такому выводу пришел канадский астроном Жиль Кутюр.

В ходе своих исследований ученый попытался объяснить параметры траекторий небесных тел, расположенных за Нептуном, сообщает arXiv.org. По мнению Кутюра, на эти параметры повиляла не девятая планета Солнечной системы, как думают многие астрономы, а гравитационное возмущение блуждающей звезды.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что исследователи из Соединенных Штатов обнаружили звезду, которая поглощает планеты земного типа. Небесное тело, которому дали имя Кронос, поглотило 15 двойников Земли.