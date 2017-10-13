Поглощающую двойников Земли звезду обнаружили астрономы

Астрономы из Соединенных Штатов обнаружили звезду, которая поглощает планеты земного типа.

Об открытии сотрудников Принстонского университета сообщил сайт Phys.org. В материале, размещенном на ресурсе, говорится о том, что звезда Кронос поглотила около 15 двойников Земли. К такому выводы специалисты пришли, проанализировав химический состав Кроноса.

Отмечается, что небесное тело удалено от Земли на расстояние 350 световых лет. Звезда относится к тому же типу, что и Солнце.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые раскрыли происхождение Проксимы Центавра, которая является ближайшей к Земле звездой после Солнца.