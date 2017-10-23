Учёные наблюдали за слиянием двух нейтронных звёзд

В середине октября ведущие научные журналы изложили подробности первого в истории наблюдения за слиянием двух нейтронных звёзд. Открытие стало возможным благодаря слаженной работе тысяч учёных по всему миру, в том числе и российских. Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев пояснил Телеинформу суть случившегося.



– За последние годы в мире созданы по крайней мере три установки фантастической чувствительности, безумно сложные, использующие самые передовые технологии, – которые способны зафиксировать гравитационные волны. Строго говоря, если человек будет размахивать руками, он тоже будет излучать гравитационные волны, но их мощность будет исчезающе мала. Для того же, чтобы «поймать» гравитационные волны, нужно что-то из ряда вон выходящее, как, например, столкновение двух чёрных дыр, произошедшее осенью 2015 года и зарегистрированное двумя установками в США. Мощь в три массы Солнца ушла на энергию гравитационного излучения, которое распространялось, искажая пространство на протяжении полутора миллиардов лет, пока этот сигнал не был пойман на Земле, - сообщил учёный.



По словам профессора ИГУ, с 2015 года было отмечено уже несколько событий подобного класса, но в августе произошёл новый прорыв. К двум работающим установкам в Америке добавилась новая – в Европе, что позволило с гораздо более высокой точностью локализовать направление и определить свойства источника сигнала.



– Раньше точность подобного определения была очень низкой, и мы до сих пор не знаем, где сливались чёрные дыры. Слияние нейтронных звёзд — сигнал более слабый, но возросшая чувствительность позволила «запеленговать» направление. Благодаря этому все крупнейшие телескопы мира были развёрнуты в нужную точку Вселенной. Анализ этих данных позволил понять, что именно случилось. Это было не слияние двух чёрных дыр величиной в десятки солнечных масс, а слияние двух нейтронных звёзд, масса которых ненамного превосходит массу Солнца.



Как отмечает Сергей Язев, случившееся означает новый этап технического развития в изучении космоса. Впервые в истории человечества зафиксирован факт слияния двух нейтронных звёзд. Снова полностью подтверждается теория относительности, а также то, что гравитационные волны распространяются со скоростью света.



- Более того, поскольку учёные знали, куда смотреть, большие телескопы наблюдали за происходящим и фиксировали, как падает яркость получившегося объекта. Спектральные наблюдения показали, что в процессе образуется вещество, и, в частности, атомы золота. Мы впервые увидели, как это бывает. Согласно теории, синтез ядер атомов тяжёлых элементов происходит во время взрывов сверхновых звёзд. Как оказалось, слияние нейтронных звёзд порождает гигантский выплеск энергии, который, в частности, также производит ядра атомов тяжёлых элементов: золота, платины и других. Поскольку всё это мы видели впервые в истории, то это уникальный научный прорыв, вероятно, нобелевского уровня, - подчеркнул астроном.



