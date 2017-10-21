Астрономы NASA обнаружили у Марса «магнитный хвост»

Астрономы, работающие в американском космическом агентстве NASA, обнаружили у Марса «магнитный хвост».

На официальном сайте организации говорится, что это открытие ученым удалось сделать в ходе анализа данных, собранных аппаратом NASA MAVEN. Специалисты предполагают, что «магнитный хвост» у Красной планеты образовался благодаря солнечному ветру. Астрономы намерены продолжать изучение данного явления, чтобы лучше понять его природу.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что группа геофизиков из Соединенных Штатов и Канады опубликовала исследование, в котором объясняется наличие жидкой воды на древнем Марсе.