Ученые рассказали о зиме на Меркурии и Марсе

Планетологи в ходе своих исследований пришли к выводу, что на Меркурии и Марсе, так же как и на Земле, происходит смена времен года.

Меркурий перемещается по вытянутой орбите, приближаясь в перигелии к Солнцу на 46 млн километров и отдаляясь в афелии на 70 млн километров. Одна из сторон планеты нагревается до 300-350 градусов, на ней царит лето. В этом время на темной стороне наступает зима. Похожая картина наблюдается и на Марсе, пишет Goroday.ru.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что группа геофизиков из Соединенных Штатов и Канады опубликовала исследование, в котором объясняется наличие жидкой воды на древнем Марсе.