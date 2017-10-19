NASA сочло опасным строительство баз на спутниках Марса

В NASA назвали опасным строительство баз на спутниках Марса.

В космическом агентстве NASA пришли к выводу, что вспышки и корональные выбросы материи на Солнце могут заряжать поверхность Фобоса и Деймоса, сообщает РИА Новости. Небесные тела накапливают большие разряды статического электричества, которые способны вывести из строя оборудование, спущенное на поверхность лун Марса.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые назвали Фобос лучшим местом для первых космических родов. Специалисты предположили, что расположенные на спутнике Красной планеты кратеры могут надежно защитить от радиации колонистов и их детей.