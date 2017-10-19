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NASA сочло опасным строительство баз на спутниках Марса

19 октября 2017, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

NASA сочло опасным строительство баз на спутниках Марса
фото: pixabay.com

В NASA назвали опасным строительство баз на спутниках Марса.

В космическом агентстве NASA пришли к выводу, что вспышки и корональные выбросы материи на Солнце могут заряжать поверхность Фобоса и Деймоса, сообщает РИА Новости. Небесные тела накапливают большие разряды статического электричества, которые способны вывести из строя оборудование, спущенное на поверхность лун Марса.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые назвали Фобос лучшим местом для первых космических родов. Специалисты предположили, что расположенные на спутнике Красной планеты кратеры могут надежно защитить от радиации колонистов и их детей.

 

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«Единая Россия» займется решением проблем в сфере оказания скорой медпомощи

«Единая Россия» займется решением проблем в сфере оказания скорой медпомощи

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Как остановить детскую истерику за одну минуту

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Путин объяснил цель антироссийских санкций США

С помощью санкций, введенных против России, Соединенные Штаты пытаются вытеснить Москву с европейского энергетического рынка. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба.

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Названо имя новой ведущей «Дома-2»

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Фурсенко отказался считать Собчак кандидатом-спойлером

Фурсенко отказался считать Собчак кандидатом-спойлером

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Столетнюю швейную машинку задержали на Курской таможне

Столетнюю швейную машинку задержали на Курской таможне

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«Старая Сарепта» представит уникальный часовой механизм

«Старая Сарепта» представит уникальный часовой механизм

Гости волгоградского музея-заповедника увидят уникальный экспонат XVIII века - механизм башенных часов сарептской кирхи. Эти часы были изготовлены в Германии под заказ и доставлены в Сарепту.

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Был ли Джон Рид двойным агентом ?

Был ли Джон Рид двойным агентом ?

Американский журналист Джон Рид вошёл в историю как автор «Десяти дней, которые потрясли мир». Книга понравилась Ленину, сам Рид в СССР проходил по категории «красных святых», чьё имя полагалось произносить с придыханием.

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Бывшие сотрудники волгоградской филармонии сообщили об упадке культуры

Бывшие сотрудники волгоградской филармонии сообщили об упадке культуры

Накануне в Волгограде прошла конференция с участием сокращенных работников областной филармонии, на которой артисты заявили о развале местной культуры и уничтожении культурных ценностей региона.

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Путин продлил действие указа о снижении зарплат госслужащим

Путин продлил действие указа о снижении зарплат госслужащим

Президент России Владимир Путин продлил на год действие указа, снижающего зарплаты госслужащим на 10%. Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Минздрав сообщил, что скорая помощь находилась совсем рядом с Марьяновым

Минздрав сообщил, что скорая помощь находилась совсем рядом с Марьяновым

Рядом с дачей, на которой находился актер Дмитрий Марьянов, находилась бригада скорой помощи, однако из-за ошибки диспетчера скорой помощи вызов не был отдан этой бригаде, сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Бессмертие хранится в Сергиевом Посаде

Бессмертие хранится в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде находится криохранилище компании «КриоРус». Люди этой структуры полностью погружены в тему «воскрешения из мёртвых». Около 15 тысяч долларов стоит криосохранение мозга или головы. И 36 тысяч – сохранение всего тела.

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Главе МИД Польши не нравятся частые визиты Путина в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал венгерские власти за слишком частые, как он считает, визиты в страну президента России Владимира Путина.

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На Украине задержали депутата при попытке покинуть страну

На Украине задержали депутата при попытке покинуть страну

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали депутата Верховной рады Борислава Розенблата при попытке улететь в Германию. Как сообщают украинские СМИ, с собой у политика были золото и бриллианты.

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NASA сочло опасным строительство баз на спутниках Марса

NASA сочло опасным строительство баз на спутниках Марса

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые назвали Фобос лучшим местом для первых космических родов. Специалисты предположили, что расположенные на спутнике Марса кратеры способны защитить от радиации.

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Боярский прокомментировал новую антитабачную концепцию

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Собаку уволили из ЦРУ после отказа учиться на сапера

Собаку уволили из ЦРУ после отказа учиться на сапера

Щенка черного лабрадора, который не хотел обучаться разыскивать взрывчатку по запаху, исключили из учебного класса собак-саперов ЦРУ. В агентстве это решение объяснили тем, что не стоит заставлять собаку выполнять работу, которая ей не по душе

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Уфологи назвали возможную дату нападения НЛО на Землю

Уфологи назвали возможную дату нападения НЛО на Землю

Уфологи заметили, что к Земле приближаются НЛО. Специалисты уверены, что внеземные существа готовятся к враждебной атаке на нашу планету. И по расчетам уфологов, это произойдет совсем скоро.

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Бузова понадеялась на победу Собчак на президентских выборах

Бузова понадеялась на победу Собчак на президентских выборах

Певица отметила, что ее бывшей коллеге по «Дому-2» сопутствует успех во всех сферах деятельности, в которых она себя пробует. Ольга Бузова выразила надежду на то, что Собчак станет первой девушкой-президентом.

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Стало известно, из-за чего россияне скоро чаще всего будут брать больничные

Стало известно, из-за чего россияне скоро чаще всего будут брать больничные

К 2020 году депрессия выйдет на первое место среди психических заболеваний. Такое мнение высказал главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

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Особенности уличного искусства в Уфе

Особенности уличного искусства в Уфе

Несколько лет назад Уфу захватило новое явление - стрит-арт. Стены домов «украсили» непонятные надписи и рисунки. Городские власти сначала пытались бороться с этим явлением, но они уже на следующий день появлялись вновь.

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Рада направила в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности

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