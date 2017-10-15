Ученые назвали лучшее место для первых космических родов

Лучшим местом для первых космических родов является спутник Марса Фобос. К такому выводу пришли ученые.

В настоящее время астрономы и биологи проводят исследования по изучению возможности зачатия и рождения ребенка в космическом пространстве, пишет VistaNews. По мнению специалистов, это событие должно произойти не раньше, чем появится первая космическая колония землян. Самым подходящим местом для нее исследователи назвали Фобос. Его кратеры способны защитить от радиации колонистов и их детей, родившихся на спутнике Красной планеты.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российские ученые снимут на видео полет мышей в космос.