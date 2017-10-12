Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне

Сомнологи из Франции подсчитали, как часто люди разговаривают во сне и что именно они произносят. Подобные особенности сна раскрывают секреты работы мозга, считают специалисты.

В необычном эксперименте сомнологов приняли участие 232 добровольца. Пока испытуемые спали в лаборатории, видеокамеры снимали их поведение, а специальное оборудование регистрировало показатели организма, в том числе и мозговую активность. Установлено, что люди, которые разговаривают во сне, чаще всего произносят слово «Нет» или переходят на ненормативную лексику, сообщает Газета.Ru. Причиной этому служит то, что мозг не может сдерживать себя, руководствуясь моральными принципами.

Некоторые испытуемые говорили вполне осмысленными и грамотными фразами с характерными личными особенностями речи, что заставило сделать вывод о том, что "спящий" мозг использует те же нейронные связи, что и мозг бодрствующего человека. Как считают ученые, сложность речи говорит о высокой активности спящего мозга.

Специалист в области сна доктор Майкл Брюс дает рекомендации о том, что категорически нельзя делать, проснувшись до звонка будильника.