Что нельзя делать, проснувшись до звонка будильника

Проснулись среди ночи и хотите еще поспать? Не делайте этого, и сон вернется! Специалист в области сна доктор Майкл Брюс дает рекомендации о том, чего категорически нельзя делать, проснувшись до звонка будильника.



1. Не смотрите на часы!

2. Не шевелитесь.

В состоянии сна ваш пульс падает до 60-ти ударов в минуту. Даже если просто сядете на кровать, пульс подскочит до 80-ти. Стоит ли говорить, что ситуация усугубится, если вы встанете с кровати. Быстро вернуть сердцебиение на низкий уровень не получится. Поэтому сделайте все возможное, чтобы, проснувшись, оставаться в постели.

3. Не нервничайте.

Большинство людей, проснувшись, начинают заставлять себя спать, нервничать из-за того, что не могут уснуть, считать, сколько часов они недоспали… Брюс призывает забыть о количестве часов, необходимых для полноценного сна! Как бы трудно это ни было, попытайтесь выбросить из головы все мысли. Расслабьтесь, успокойтесь, шевелитесь как можно меньше.

В противном случае вы можете смело попрощаться со сном…