Российские ученые снимут на видео полет мышей-космонавтов
10 октября 2017, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ученые снимут на видео полет в космос мышей.
Грызунов планируют запустить в космическое пространство на аппарате «Бион-М». Полет будет транслироваться в онлайн-режиме. С этой целью на борту аппарата установят систему «Теленаука».
Планируется, что полет «Биона-М» состоится в 2022 году. Мыши проведут на орбите Земли 30 дней, пишет газета «Известия». Цель эксперимента – выявление последствий воздействия космической радиации на организм животных.
Ранее СМИ озвучили сумму, которая будет потрачена в России на создание сверхтяжелой ракеты. Данный проект обойдется государству примерно в 700 млрд рублей.