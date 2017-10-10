Российские ученые снимут на видео полет мышей-космонавтов

Российские ученые снимут на видео полет в космос мышей.

Грызунов планируют запустить в космическое пространство на аппарате «Бион-М». Полет будет транслироваться в онлайн-режиме. С этой целью на борту аппарата установят систему «Теленаука».

Планируется, что полет «Биона-М» состоится в 2022 году. Мыши проведут на орбите Земли 30 дней, пишет газета «Известия». Цель эксперимента – выявление последствий воздействия космической радиации на организм животных.

Ранее СМИ озвучили сумму, которая будет потрачена в России на создание сверхтяжелой ракеты. Данный проект обойдется государству примерно в 700 млрд рублей.