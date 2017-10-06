Стало известно, сколько РФ придется потратить на создание сверхтяжелой ракеты

СМИ подсчитали, сколько России придется потратить на создание сверхтяжелой ракеты.

Согласно некоторой информации, данный проект обойдется РФ примерно в 700 миллиардов рублей, что в два раза дешевле предыдущего. Как сообщает сегодня газета "Известия", институты ЦНИИмаш и "Агат" тщательно изучили все варианты развития ракет-носителей для пилотируемых полетов и сообщили "Роскосмосу" о необходимости создания "Энергии-5.1" вместо "Энергии-3".

Данное предложение будет рассмотрено в установленном порядке.