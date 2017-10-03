Геофизики объяснили наличие жидкой воды на древнем Марсе

Группа геофизиков из Соединенных Штатов и Канады опубликовала исследование, в котором объясняется наличие жидкой воды на древнем Марсе.

В материале, появившемся в издании Nature Geoscience, говорится о том, что для образования водоемов необходима теплая и плотная газовая оболочка. Эти условия несколько миллиардов лет назад обеспечивались на Марсе выбросами из литосферы в гидросферу метана.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о том, что итальянские исследователи предложили колонистам Марса поселиться в лавовых трубах. По мнению ученых, подземные пещеры и каналы могут обеспечить надежную защиту от астероидов и радиации.