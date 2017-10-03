Астрофизики предложили колонистам Марса поселиться в лавовых трубах

Итальянские ученые предложили использовать в ходе колонизации Марса лавовые трубы. Там, по мнению специалистов, могут жить поселенцы.

С таким заявлением сотрудники университетов в Падуе и Болонье выступили во время научного конгресса, состоявшегося в Латвии, пишет zoom.cnews.ru. Исследователи считают, что имеющиеся на Красной планете подземные пещеры и каналы способны обеспечить людям надежную защиту от астероидов и радиации.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что специалисты американского космического агентства NASA создали аппарат, который займется поиском следов внеземных цивилизаций на Марсе.