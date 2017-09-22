Ученые: мы каждую секунду ловим сигналы от пришельцев

Ученым до сих пор неизвестна природа радиовспышек, которые вполне могут быть сигналами от инопланетян. Упомянуты вспышки (сигналы?) возникают в космическом пространстве практически каждую секунду.

Каждую секунду из космоса приходят радиосигналы неизвестной происхождения,, суть которых ученым остается непонятной, сообщает портал spbdnevnik.ru со ссылкой на эксперта Абрахама Лоеба из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра в США.

По словам ученого, в космосе на разных глубинах Вселенной каждую секунду возникают сигналы, понять природу которых пока никак не удается. Ученые не знают, что (или кто) порождает данные сигналы и где именно они возникают. Впервые исследователи космоса обратили внимание на таинственные радиосигналы в 2007 году во время наблюдений с телескопа Паркс.