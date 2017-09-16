Ученые предупреждают о скорой и резкой перемене климата на Земле

Ученые предполагают, что человечество в 2018 году должно быть готово к резкой смене климата на Земле. Причиной этому послужит смещение полюсов, происходящее раз в 259 лет.

Зоны с холодным воздухом полностью заменят жаркие области планеты. Так что жители более прохладных мест в мире должны быть готовы к таким радикальным деформациям климата.

Первые признаки изменения климата видны уже сегодня, например настоящей сенсацией стал выпавший снег в пустыне Сахаре. А серьезные изменения климата люди смогут увидеть уже в ноябре 2018 года, сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ.

Предполагается, что в Антарктиде будут расти зелёная трава, цветы, не исключено, что появятся новые представители флоры и фауны. А жаркие континенты могут покрыться льдом, такая участь ожидает несколько стран, среди них США и Япония.