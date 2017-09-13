Ученые обнаружили прямую связь между диетой и густотой волос

Бразильские ученые обнаружили прямую связь между ростом волос и количеством калорий, поступающих в организм. К таковому выводу биологи пришли в ходе наблюдений над мышами.

Шерсть грызунов, питавшихся хуже своих сородичей, вырастала более густой и гладкой, при этом тельце мышей было худощавым, а жизнь более продолжительной.

Грызуны, ограниченные в течение полугода в питании на 60% от обычного рациона, потеряли около половины своей массы тела, но обзавелись толстыми и густыми шубами. Это происходит по той причине, что кожа адаптируется к уменьшению жировых прослоек и старается изо всех сил сохранить оставшееся тепло тела. Изучая температуру кожи мышей и ее свойства с помощью специальных датчиков, ученые заметили, что грызуны, сидевшие на диете, отличались более густой сетью кровеносных сосудов на поверхности тела и сумели изменить обмен веществ, чтобы снизить потери тепла организмом, отмечает EurekAlert.



