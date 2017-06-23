На Луне найдена древняя пирамида (ФОТО)

Конечно, «древней пирамидой» найденное на Луне сооружение уфологи называют условно: пока нет возможности выяснить возраст сооружения и природу его происхождения, но египетскую пирамиду оно напоминает.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про обнаружение на поверхности спутника Земли НЛО. Теперь уфологи нашли на снимках лунной поверхности сооружение, в точности напоминающее древние пирамиды на Земле, сообщает Рамблер

Четкая и геометрически правильная форма обнаруженных пирамид говорит об их искусственном происхождении. Уфологи предполагают, что пирамиды остались от древней цивилизации, которая погибла от глобального катаклизма.