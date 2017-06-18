Ученые предрекли гибель колонизаторам Марса

Колонизаторам Марса предстоит столкнуться со смертельной опасностью. Такое мнение высказали ученые.

Заявление специалистов цитирует издание ToDay News Ufa. По словам исследователей, покорители Марса могут погибнуть еще во время полета в результате воздействия космической радиации. Если этого не произойдет, гибель будет подстерегать астронавтов на самой Красной планете. Ученые прогнозируют, что колонисты не продержатся на Марсе и десяти недель – модули, в которых предстоит жить людям, не смогут защитить их от негативного воздействия окружающей среды.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американские ученые раскрыли детали колонизации Марса.