NASA сообщило об изменении цвета Черного моря

Цвет Черного моря изменился – теперь оно не темно-синее, а бирюзовое. Об этом сообщили в NASA.

Свое заявление американское агентство подкрепило фотографиями, сделанными при помощи космических аппаратов. В настоящее время ученые выдвигают гипотезы о том, что могло стать причиной изменения цвета моря. По одной из версий, это нашествие фитопланктона.

Если данное предположение верно, морским млекопитающих и рыбам грозит серьезная опасность. Дело в том, что пребывание в воде фитопланктона вызывает резкое уменьшение содержания кислорода, приводящее к массовой гибели живых организмов.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что специалисты NASA предрекли Земле дождливое будущее.