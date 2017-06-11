Специалисты NASA предрекли Земле дождливое будущее

В NASA заявили, что объемы выпадающих осадков на Земле с годами будет только увеличиваться.

Как следует из научного материала, опубликованного специалистами американского агентства, дождливое будущее планеты обусловлено процессом глобального потепления, который полным ходом идет в настоящее время. Дело в том, что при повышении температуры на Земле происходят масштабные сдвиги воздушных протоков, из-за этого увеличиваются объемы осадков.

Накануне «Аргументы недели» писали об открытии NASA, касающегося космического пространства. Речь идет о загадочной спаренной звезде, обнаруженной сотрудниками агентства.