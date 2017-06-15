Астрономы назвали вспышки на Солнце предвестниками апокалипсиса

Астрономы из Соединенных Штатов опубликовали исследование, в котором назвали вспышки на Солнце предвестниками гибели жизни на Земле.

За последнее время количество этих вспышек значительно увеличилось, при этом число пятен на звезде, наоборот, уменьшилось. По мнению ученых, данные процессы свидетельствуют о том, что Солнце начало остывать. Для Земли это будет иметь катастрофические последствия – без солнечного света жизни на планете придет конец. При этом отмечается, что апокалипсис произойдет не ранее чем через 10 млрд лет – именно столько, согласно расчетам ученых, еще будет светить Солнце.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что специалисты предсказали гибель жизни на Земле из-за Сатурна.