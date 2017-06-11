Ученые предсказали уничтожение жизни на Земле из-за Сатурна

Группа зарубежных астрономов опубликовала исследование, в котором рассказывается о том, что Сатурн может уничтожить жизнь на Земле.

Ученые рассчитали, что через тысячу лет вторая по размерам планета в Солнечной системе выйдет за пределы своей орбиты. В результате Сатурн частично загородит Солнце. Из-за того, что на Землю станет поступать значительно меньше солнечного света, жизнь на планете погибнет.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что астрономы обнаружили в Солнечной системе планету-монстра. Таким эпитетом ученые наградили Юпитер – специалисты предположили, что эта планета уничтожает другие небесные тела.