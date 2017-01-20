Ученые объяснили, почему только спорт не всегда полезен

То, что тренировки в спортзале далеко не всем помогает избавиться от лишнего веса, - явление, в общем-то, известное. А вот с чем оно связано выяснили ученые из американского Национального института здоровья.

Во время эксперимента специалисты наблюдали за мышами, которых заставляли заниматься на беговых колесах. Поначалу дневной расход энергии у подопытных грызунов вырос, однако уже через семь дней стабилизировался, при этом увеличился вес мышей. Подвох крылся в том, что физические упражнения не только увеличили аппетит, но и привели к снижению активности между тренировками. Поэтому ученые рекомендуют тем, кто хочет похудеть, не только заниматься в спортзале, но и не забывать о физической активности вне его стен, - сообщает Daily Mail.

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