Ученые предупреждают: сидячий образ жизни ускоряет старение на несколько лет

О том, что сидячий образ жизни - вещь не очень-то полезная, знают, наверное, все. Однако чем еще помимо испорченной фигуры и проблем со здоровьем грозит низкая двигательная активность, выяснили ученые из Калифорнийского института (США).

В ходе исследования, в котором приняли участие полторы тысячи женщин от 64 до 95 лет, удалось установить, что те, кто проводит в сидячем положении десять часов в день и более, стареют примерно на восемь лет быстрее своих активных ровесников.

Дело в том, что любители малоподвижного образа жизни имеют более короткие теломеры - концевые участки хромосом, отвечающие за обновление клеток. Теломеры сокращаются с возрастом, однако на их длину также влияет и образ жизни: клетки тех, кто не очень любит физическую активность, стареют быстрее.

Результатами исследований ученые поделились в статье, о которой сообщает Science Daily.

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