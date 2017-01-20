Ученые предупреждают: сидячий образ жизни ускоряет старение на несколько лет
20 января 2017, 17:45 [ «АН-онлайн» ]
О том, что сидячий образ жизни - вещь не очень-то полезная, знают, наверное, все. Однако чем еще помимо испорченной фигуры и проблем со здоровьем грозит низкая двигательная активность, выяснили ученые из Калифорнийского института (США).
В ходе исследования, в котором приняли участие полторы тысячи женщин от 64 до 95 лет, удалось установить, что те, кто проводит в сидячем положении десять часов в день и более, стареют примерно на восемь лет быстрее своих активных ровесников.
Дело в том, что любители малоподвижного образа жизни имеют более короткие теломеры - концевые участки хромосом, отвечающие за обновление клеток. Теломеры сокращаются с возрастом, однако на их длину также влияет и образ жизни: клетки тех, кто не очень любит физическую активность, стареют быстрее.
Результатами исследований ученые поделились в статье, о которой сообщает Science Daily.
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