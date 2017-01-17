Астрономы обеспокоены: на Венере замечена гигантская волна

Астрономы были шокированы, получив данные зонда "Акацуки" с поверхности Венеры.

Ученые увидели на планете гигантскую волну, которая движется с невероятной скоростью - не менее 360 километров в час. В материале, опубликованном в журнале Nature, говорится, что атмосфера Венеры совершенно не похожа на воздушную оболочку Земли - она значительно более плотная, а давление у поверхности планеты почти в сто раз выше.

Интересно, что высокая плотность является причиной того, что углекислота ведет себя как экзотическая жидкость и вызывает целый ряд других удивительных явлений и атмосферных эффектов. Исследователи выяснили, что явление, с которым они столкнулись недавно, называется атмосферной гравитационной волной. Она возникает из-за естественного взаимодействия крупных атмосферных фронтов c горными грядами.