Марсоход Spirit сфотографировал странные предметы на поверхности Марса, чем-то напоминающие черепа и кости. Они могут быть останками инопланетных существ, вымерших много миллионов лет назад.

Так считает уфолог Скотт Уорин.

По мнению уфолога, Марс в древние времена пережил катастрофу, которая и уничтожила цивилизацию, существовавшую там.

При этом Скотт отметил, что представители NASA не стали отвечать на его запросы по поводу обнаружения странных объектов.

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