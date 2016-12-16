Ученые услышали таинственные сигналы из Марианской впадины

Американские ученые сообщили о том, что им удалось зафиксировать странные звуки, которые исходят из Марианской впадины. С помощью специального оборудования океанологи фиксировали необычное явление в течение двух лет.

Как сообщают эксперты, звук удавалось поймать на глубине тысячи метров. Исследования показали, что они обладают сложной структурой. Звук начинается на малых частотах, напоминая стон. Затем он усиливается. В финале же слышен «металлический» звон на повышенных частотах. При этом звук длится менее трех секунд, сообщает rg.ru.

Сначала ученые предположили, что таинственные стоны издают киты. Однако затем усомнились в этой версии. Ведь для китов не характерны звуки на повышенных частотах. Океанологи планируют продолжить исследования, чтобы разгадать новую тайну Марианской впадины.