Ученые обнаружили, что голодание излечивает рак и продлевает жизнь

Ученые из Техаса провели уникальный эксперимент на подопытных мышах. В результате исследований они выяснили, что голодание способно затормозить развитие двух типов острого лимфобластного лейкоза.

В ходе эксперимента специалисты кормили мышей через день. Не прошло и двух месяцев после начала опыта, как был констатирован удивительный результат. В организме грызунов не было обнаружено видимых следов рака. При этом удалось не только остановить развитие заболевания, но и обратить его вспять, сообщает rg.ru.

Помимо этого ученые обратили внимание на еще одну интересную деталь. Мыши, которых подвергали голоданию, почти вдвое дольше жили.