Ученые нашли скелет динозавра, который жил сто миллионов лет назад

Канадские ученые сообщили об удивительной находке. Впервые им удалось обнаружить часть скелета древних обитателей нашей планеты в кусочке янтаря. Эксперты сообщили, что нашли хвост доисторического динозавра.

Ученые предположили, что найденный хвост принадлежал летающему динозавру – манираптору. По мнению экспертов, именно он является предком современных птиц. Манираптор, по словам специалистов, достигал в размере не более пятнадцати сантиметров, а его хвост составляет лишь тридцать шесть миллиметров в длину, сообщает rbc.ru.

Ученые предполагают, что обладатель скелета жил сто миллионов лет назад. Также, помимо костей, ученым удалось обнаружить в янтаре следы перьев животного.