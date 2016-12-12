Ученые смогли объяснить загадку «разверзшихся небес» над Астраханью

Более трех веков ученые ломали голову над необычным явлением, которое описывается в летописях. Древние документы гласят, что в 1670 году небо как будто разверзлось. Перед глазами очевидцев предстали яркие столбы света, а между ними радуга.

Долгое время считалось, что произошедшее было не чем иным, как северным сиянием. Данное природное явление не характерно для средних широт, но может произойти при определенных обстоятельствах. Однако недавно российские ученые совместно с коллегами из Финляндии и Испании пришли к другому выводу, сообщает rg.ru.

Эксперты выяснили, что столбы света, которые видели наши предки, являлись следствием паргелия. Другими словами, на уровне солнца образовались радужные пятна из-за преломления света в кристаллах льда. Такое явление нередко создает впечатление восхода солнца, когда, на самом деле, светило еще находится за линией горизонта.